Янг озвучив головну ціль Інтера на фініш сезону

Універсал міланського Інтера Ешлі Янг поділився планами команди на кінцівку нинішнього сезону. "Нерадзуррі" продовжують боротьбу за Скудетто та кубок Ліги Європи.

"Ми сподіваємося закінчити цей сезон, здобувши трофей. Наступний рік – це майбутнє, а перемог ми прагнемо зараз.

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Якщо візьмемо трофей прямо зараз, то так буде краще. Це наша ціль. Ми продовжуємо боротьбу і за Скудетто, і за Лігу Європи. Ми маємо шанси здобути бодай один із трофеїв. Ми здатні виграти обидва трофеї – я впевнений у цьому. Інтер може досягнути успіху в єврокубку.

Ми маємо відмінну команду з приголомшливими гравцями, здатними на все. Наші шанси на перемогу зростають завдяки демонстрованій відмінній грі. Я впевнений, що ми гратимемо на перемогу, коли розпочнеться Ліга Європи", – заявив англієць у коментарі Sky Sport Italia.

Відзначимо, що за 9 турів до кінця чемпіонату Інтер відстає від Ювентуса на 8 очок. Натомість у Лізі Європи на "нерадзуррі" чекає протистояння з іспанським Хетафе.

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