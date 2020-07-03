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Интер готов выкупить Санчеса – Манчестер Юнайтед будет разочарован суммой отступных

3 июля 18:00 - Читати українською
Интер готов выкупить Санчеса – Манчестер Юнайтед будет разочарован суммой отступных
Алексис Санчес (справа) / LaPresse

Миланский Интер изучает возможность оформления полноценного трансфера нападающего Алексиса Санчеса. Нынешний сезон он проводит на Джузеппе Меацца на правах аренды.

"Нерадзурри" готовы отдать за опытного чилийца 20 млн евро, сообщает Goal.

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В данный момент Интер договорился с МЮ о продлении аренды Санчеса до фактического завершения сезона. Правда, в финальном турнире Лиги Европы нападающий не поможет миланцам. "Красные дьяволы" опасаются, что Алексис получит травму в августе и это либо помешает его трансферу, либо создаст кадровые проблемы для Юнайтед.

Интер продолжает попытки получить разрешение на использование 31-летнего форварда, а запасным вариантом является полноценный переход Санчеса. В январе 2018-го, однако, манкунианцы заплатили лондонскому Арсеналу за чилийца значительно больше – 34 млн в евровалюте.

В нынешнем сезоне Алексис Санчес провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 6 результативных передач.

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