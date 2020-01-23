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Янг на посвящении в Интере спел легендарный хит Боба Марли – веселое видео из-за кулис "нерадзурри"

20:43 73 Читати українською
Янг на посвящении в Интере спел легендарный хит Боба Марли – веселое видео из-за кулис "нерадзурри"
Эшли Янг / фото: Интер

Новичок Интера Эшли Янг прошел традиционный обряд посвящения в миланской команде.

Английець на командноми обеде спел легендарный хит Боба Марли "Every little thing is going to be alright". Партнерам Янга выступление понравилось и они не стеснялись подпевать.

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Напомним, Интер подписал контракт с Янгом сроком на полгода и опцией продления на год. До этого ветеран защищал цвета Манчестер Юнайтед с 2011 года.

В текущем сезоне АПЛ Эшли провел за манкунианцев 12 матчей и три в Лиге Европы, отметившись голевой передачей.

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