Янг на посвящении в Интере спел легендарный хит Боба Марли – веселое видео из-за кулис "нерадзурри"

Новичок Интера Эшли Янг прошел традиционный обряд посвящения в миланской команде.

Английець на командноми обеде спел легендарный хит Боба Марли "Every little thing is going to be alright". Партнерам Янга выступление понравилось и они не стеснялись подпевать.

Янг эмоционально попрощался с Манчестер Юнайтед

Напомним, Интер подписал контракт с Янгом сроком на полгода и опцией продления на год. До этого ветеран защищал цвета Манчестер Юнайтед с 2011 года.

В текущем сезоне АПЛ Эшли провел за манкунианцев 12 матчей и три в Лиге Европы, отметившись голевой передачей.

