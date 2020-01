Янг на посвяті в Інтері заспівав легендарний хіт Боба Марлі – веселе відео з-за лаштунків "нерадзуррі"

Новачок Інтера Ешлі Янг пройшов традиційний обряд посвяти в міланській команді.

Англійєць на командномі обіді заспівав легендарний хіт Боба Марлі "Every little thing is going to be alright". Партнерам Янга виступ сподобався і вони не соромилися підспівувати.

Янг емоційно попрощався з Манчестер Юнайтед

Нагадаємо, Інтер підписав контракт з Янгом терміном на півроку та опцією продовження на рік. До цього ветеран захищав кольори Манчестер Юнайтед з 2011 року.

В поточному сезоні АПЛ Ешлі провів за манкуніанців 12 матчів та ще три у Лізі Європи, відзначившись гольовою передачею.

Ібрагімовіч та Мілан: вдалий піар-хід чи чудесне зцілення "мертвої" команди?