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Янг на посвяті в Інтері заспівав легендарний хіт Боба Марлі – веселе відео з-за лаштунків "нерадзуррі"

20:43 282 Читать на русском
Янг на посвяті в Інтері заспівав легендарний хіт Боба Марлі – веселе відео з-за лаштунків "нерадзуррі"
Ешлі Янг / фото: Інтер

Новачок Інтера Ешлі Янг пройшов традиційний обряд посвяти в міланській команді.

Англійєць на командномі обіді заспівав легендарний хіт Боба Марлі "Every little thing is going to be alright". Партнерам Янга виступ сподобався і вони не соромилися підспівувати.

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Нагадаємо, Інтер підписав контракт з Янгом терміном на півроку та опцією продовження на рік. До цього ветеран захищав кольори Манчестер Юнайтед з 2011 року.

В поточному сезоні АПЛ Ешлі провів за манкуніанців 12 матчів та ще три у Лізі Європи, відзначившись гольовою передачею.

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