"Сейчас я одинокая женщина. Мы больше не одно целое. С момента нашей встречи прошло два замечательных года. Мы были лучшими друзьями, любовниками, партнерами. Между нами было много всего, и это было прекрасно. Наши отношения были наполнены любовью и эмоциями. Но в жизни нет ничего вечного, все может закончиться в любой момент.

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Изменилась я и мои взгляды на жизнь. Я не знаю, что будет дальше, но верю, что мы сможем сохранить наши родительские отношения для нашего сына Жерсона-младшего. Спасибо тебе за все, что ты для меня сделал, за твою любовь и бесконечную поддержку. Обещаю воспитать нашего сына в любви к отцу", – написала Янчук в Instagram.

Вскоре эта публикация была удалена со страницы девушки, а взамен появилось совместное фото теннисистки и футболиста, где Янчук признается Родригесу в любви.

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