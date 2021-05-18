Футболист познакомился с румынкой Лореданой Джиану 2 года назад – девушка парализована ниже шеи. Бэлуцэ поразила история Джиану, поэтому он помогает ей с лекарствами, сообщает Sport.ro.

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Несмотря на свою болезнь, Лоредана успешно вступила в юридическую школу, но рискует остаться без жилья – девушку могут выселить из общежития, а ее мать продала дом, поскольку семье были необходимы деньги на лечение. Бэлуцэ призвал жителей Румынии помочь девушке и организовал сбор денег для нее.

"Я верю в доброту людей, вместе мы сможем помочь. Это было бы одним из моих самых больших достижений вместе со всеми, кто вносит свой вклад", – цитирует Бэлуцэ Sport.ro.

Напомним, 22-летний полузащитник перешел в Динамо в октябре прошлого года на правах аренды из Брайтона. Соглашение завершается этим летом – румын больше не будет играть в Украине. В общем Бэлуцэ сыграл три официальных матча за основу киевлян, проведя суммарно на поле лишь девять минут.

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