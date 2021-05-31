Серхио Агуэро в своей карьере успел пошуметь не только на футбольном поле. Вашему вниманию самые яркие и скандальные моменты личной жизни новоиспеченного нападающего Барселоны.

Звездный форвард Серхио Агуэро вернулся в чемпионат Испании, подписав контракт на два года с Барселоной, где будет выступать бок о бок со своим кумом Лионелем Месси. 32-летний аргентинец сумел стать легендой в своих предыдущих клубах – Манчестер Сити и Атлетико. В то же время Кун получил популярность в желтых таблоидах, которые не успевали менять первые полосы с новыми пассиями форварда. Среди "гарема" Агуэро случались довольно интересные персонажи.

Агуэро официально перешел в Барселону

Джаннина Марадона

Дочь легенды мирового футбола, которая познакомилась с Агуэро (тогда еще игроком Атлетико) в далеком 2008-м, и пара почти сразу вышла поженилась. Уже через год у молодой семьи родился сын Бенджамин, которого крестил Лионель Месси.

В 2012-м Серхио и Джаннина развелись. The Sun сообщал, что футболист не выдержал постоянной "ночной" жизни жены на различных вечеринках, другие источники уверяли, что причиной развода стали измены Агуэро. Если Джаннина не держала зла форварда, то его звездный тесть не стеснялся публично оскорблять Куна. "Слабак, о котором я даже не хочу вспоминать", – говорил Марадона, когда речь шла о его экс-зяте.

Карина Техеда

Аргентинская певица, которая заполонила сердце форварда сразу после развода. Карина выступала под сценическим именем Little Princess. Техеда имела публичный конфликт в Twitter с бывшей женой Серхио из-за детей (у певицы была дочь от предыдущего бойфренда). Якобы дочь Карины оскорбила сына Джаннины Бенджамина. Несмотря на определенные трудности, эти отношения таблоиды назвали самыми продолжительными отношениями Агуэро – пара была вместе 5 лет.

Зои Кристофоли

В противоположность предыдущей истории, роман футболиста Манчестер Сити с итальянской моделью Кристофоли длился всего один вечер. В 2018-м Серхио приехал на одну из вечеринок Лос-Анджелеса в сопровождении фантастической девушки, тело которой украшали многочисленные тату. Несмотря на такой яркий дебют, Зои больше не появлялась рядом с Агуэро, что подтвердили близкие к девушке источники.

Тейлор Уорд

Британская модель и звезда местного телевидения начала романтическую историю с аргентинцем в марте 2019-го. Роман Тейлор и Серхио продлился недолго. Самое интересное, что после Агуэро красавица соблазнила еще одну звезду Манчестер Сити – Рияда Мареза, с которым до сих пор встречается.

София Кальцетти

Аргентинская модель и нынешняя пассия Агуэро, которая и полетит за своим любимым в столицу Каталонии. Пара встретилась в 2019-м и с того времени не расстаются и не стесняются вместе появляться на публике. В соцсетях Софии можно легко найти общие фото с футболистом. Именно она одной из первых публично поздравила любимого с подписанием контракта с Барсой.

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