Яя Туре тренируется с командой английской Лиги 2

Бывший полузащитник испанской Барселоны, английского Манчестер Сити и ряда других клубов Яя Туре вернулся к тренировочным сессиям с представителем Лиги 2 – клубом Лейтон Ориент.

Ивуарийский ветеран может продолжить карьеру в английской трясине. Фотографии с тренировки хавбека опубликовал официальный твиттер Лейтон Ориента.

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"Кто у нас здесь? Это "всего лишь" трехкратный чемпион Премьер-лиги, бравший Лигу чемпионов, Ла Лигу и Кубок африканских наций. Яя Туре! Вот он, посмотрите, в своей тренировочной футболке Лейтон сегодня утром", – говорится в посте.

Отметим, что в данный момент последним клубом в карьере Яя Туре стал китайский Циндао Хайню. До этого он выступал за пирейский Олимпиакос, Манчестер Сити, Барселону, Монако, донецкий Металлург и Беверен.

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