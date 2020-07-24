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Яя Туре тренується з командою англійської Ліги 2

15:35 - Читать на русском
Яя Туре тренується з командою англійської Ліги 2
Яя Туре / ФК Лейтон Орієнт

Колишній півзахисник іспанської Барселони, англійського Манчестер Сіті та низки інших клубів Яя Туре повернувся до тренувальних сесій із представником Ліги 2 – клубом Лейтон Орієнт.

Івуарійський ветеран може продовжити кар'єру в англійській трясовині. Світлини з тренування хавбека опублікував офіційний твіттер Лейтон Орієнта.

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"Хто в нас тут? Це "лише" триразовий чемпіон Прем'єр-ліги, який брав Лігу чемпіонів, Ла Лігу та Кубок африканських націй. Яя Туре! Ось він, погляньте, у своїй тренувальній футболці Лейтон сьогодні вранці", – йдеться у дописі.

Відзначимо, що наразі останнім клубом у кар'єрі Яя Туре став китайський Циндао Хайню. До того він виступав за пірейський Олімпіакос, Манчестер Сіті, Барселону, Монако, донецький Металург і Беверен.

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