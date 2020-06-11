Яя Туре пожаловался, что так и не попробовал борщ за время карьеры в Украине

Бывший полузащитник Манчестер Сити, Барселоны и донецкого Металлурга Яя Туре заявил, что практически не пробовал блюда национальной украинской кухни.

"Борщ я так и не попробовал. В то время у нас в Металлурге был очень строгий диетолог. Можно было поесть только один раз. Этот парень следил за нами каждый день.

Яя Туре: Печально, что Донецк исчез с карты Украины

Мы должны были питаться на базе, а перед тренировками нас проверяла специальная машина, которая подсчитывала количество жиров в организме. Диетолог был настолько суров, что мог забрать деньги из зарплаты", – рассказал Туре в интервью на YouTube-канале Okko Спорт.

Напомним, ивуариец выступал за донецкий Металлург с 2003-го по 2005-й годы, провел за клуб 39 матчей, в которых забил 5 мячей. Летом 2005 года Яя перешел в греческий Олимпиакос, а уже оттуда транзитом через Монако перебрался в Барселону. Сейчас 36-летний хавбек находится в статусе свободного агента.

Спокушав Динамо і втягнув у скандал великих ворогів – Яя Туре пройшов шлях від легенди АПЛ до посміховиська за два роки