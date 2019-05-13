Яя Туре – о Зинченко: Он одевался в смешные наряды, выглядел как курица

Бывший игрок Манчестер Сити Яя Туре вспомнил выступления в составе "горожан" вместе с Александром Зинченко.

"Когда мы увиделись с Зинченко впервые, он был рад, ведь мы могли поговорить по-русски. В раздевалке мы были рядом. С моим опытом я пытался убедить его поверить в собственные силы и быть более уверенным.

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Футбол – это не про возраст, а о том, как ты играешь, как ты можешь подготовиться к матчу ментально и физически. Он очень развился и играл много до того, как травмировался. Следующий шаг – играть весь сезон по 38 матчей в чемпионате и быть игроком национальной сборной. Далее – стабильно прогрессировать и тогда он перерастет в топ-игрока.

Что мне не нравилось в нем? То, что он одевался в смешные наряды, как курица, хотел шикарно выглядеть. Он хороший малый и я очень его люблю. иногда он задавал мне слишком много вопросов. Его интересовало абсолютно все и я понимал, что должен ему помочь", – рассказал Туре в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

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