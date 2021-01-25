Бывший полузащитник Барселоны, Манчестер Сити и донецкого Металлурга Яя Туре до сих пор не прибыл в расположение Олимпика.

Ивуариец вскоре должен войти в тренерский штаб украинского клуба. Накануне его агент Дмитрий Селюк предположил, что Яя Туре мог бы стать играющим тренером, но, похоже, в Олимпике на это не рассчитывают.

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"Он пока еще к нам не явился, должен совсем скоро только приехать в Украину. Мы понимаем, что он – выдающийся человек, футболист. Сначала хотим с ним поговорить о том, какую роль он для себя видит и потом уже будем определяться с тем, какими будут его обязанности.

Туре может быть играющим тренером? Думаю, что нет. Только тренером", – заявил главный тренер Олимпика Игорь Климовский в интервью FootBoom.

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