"Я предполагаю, что приход в клуб Яя Туре повлияет на то, что в Олимпике будут появляться игроки очень высокого уровня, в том числе и из Африки.

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Многие согласятся работать с Яя Туре, потому что он знает украинский и европейский менталитет. Он в Украине поиграл, в Барселоне, в Манчестер Сити. Он за сборную Кот-д'Ивуара играл. Любой африканский футболист будет верить Туре, потому что он с ним может на его языке, на языке их культуры доносить определенные вещи. Олимпик хороший шаг сделал", – сказал Грозный в комментарии изданию Sport.ua.

Напомним, Туре присоединится к штабу Игоря Климовского – африканец хочет овладеть тренерским ремеслом, начиная с самых низов.

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