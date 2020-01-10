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"Ядерная" блондинка свела с ума Фреда – девушка унижает экс-хавбека Шахтера на фото

10 января 22:05 1642 Читати українською
"Ядерная" блондинка свела с ума Фреда – девушка унижает экс-хавбека Шахтера на фото
Фред и Моник Салум / Фото из открытых источников

Полузащитник Манчестер Юнайтед Фред не может похвастаться достижениями манкунианцев в нынешнем сезоне, но бразильца есть кому утешить.

Бразильский хавбек Фред и Моник Салум впервые заявили обществу о своих отношениях еще в 2016-м, когда игрок защищал цвета донецкого Шахтера.

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Начало 2019 года стало для Фреда важнейшим периодом в жизни. Именно тогда у счастливой пары родился сын Бенджамин, а вскоре хавбек и Моник поженились.

Салум трудно назвать типичной женой футболиста. Красавица получила специальность инженера-химика в одном из самых престижных университетов Бразилии и работает в местном Центре развития ядерных технологий.

Всем известно, что Фред не может похвастаться игрой на "втором этаже", ведь его рост всего 169 см. Судя по фото, Моник обогнала своего любимого по этому показателю. Но это не заставляет звездного бразильца комплексовать, наоборот, возле любимой он выглядит очень счастливым.

Соблазнительная девушка звезды Бенфики сведет с ума фанатов Шахтера не только красотой, но и добрым сердцем

My Queen ️

Допис, поширений Fred Rodrigues (@fred08oficial)

Meu porto seguro ️

Допис, поширений Fred Rodrigues (@fred08oficial)

Aquela resenha que vocês respeitam ! ️

Допис, поширений Fred Rodrigues (@fred08oficial)

blog_ava
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Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Шахтер Шахтер Жены футболистов Фред Фред
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