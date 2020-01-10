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"Ядерна" блондинка звела з розуму Фреда – дівчина не цурається на фото принижувати екс-хавбека Шахтаря

22:05 2646 Читать на русском
"Ядерна" блондинка звела з розуму Фреда – дівчина не цурається на фото принижувати екс-хавбека Шахтаря
Фред та Монік Салум / Фото з відкритих джерел

Півзахисник Манчестер Юнайтед Фред не може похизуватись досягненнями манкуніанців у нинішньому сезоні, але бразильця є кому розрадити.

Бразильський хавбек Фред та Монік Салум вперше заявили суспільству про свої стосунки ще у 2016-му, коли гравець захищав кольори донецького Шахтаря.

Екс-хавбек Шахтаря Фред став найшвидшим гравцем Манчестер Юнайтед в сезоні

Початок 2019 року став для Фреда найважливішим періодом в житті. Саме тоді у щасливої пари народився син Бенжамін, а незабаром хавбек та Монік одружились.

Салум важко назвати типовою дружиною футболіста. Красуня здобула фах інженера-хіміка в одному з найпрестижніших університетів Бразилії і працює в місцевому Центрі розвитку ядерних технологій.

Всім відомо, що Фред не може похизуватись грою на "другому поверсі", адже його зріст лише 169 см. Судячи з фото, Монік обігнала свого коханого за цим показником. Але це не змушує зіркового бразильця комплексувати, навпаки, біля коханої він виглядає дуже щасливим.

Спокуслива дівчина зірки Бенфіки зведе з розуму фанатів Шахтаря не лише вродою, але і добрим серцем

My Queen ️

Допис, поширений Fred Rodrigues (@fred08oficial)

Meu porto seguro ️

Допис, поширений Fred Rodrigues (@fred08oficial)

Aquela resenha que vocês respeitam ! ️

Допис, поширений Fred Rodrigues (@fred08oficial)

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Теги
Англія Дружини футболістів Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Фред Фред Шахтар Шахтар
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