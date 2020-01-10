"Ядерна" блондинка звела з розуму Фреда – дівчина не цурається на фото принижувати екс-хавбека Шахтаря

Півзахисник Манчестер Юнайтед Фред не може похизуватись досягненнями манкуніанців у нинішньому сезоні, але бразильця є кому розрадити.

Бразильський хавбек Фред та Монік Салум вперше заявили суспільству про свої стосунки ще у 2016-му, коли гравець захищав кольори донецького Шахтаря.

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Початок 2019 року став для Фреда найважливішим періодом в житті. Саме тоді у щасливої пари народився син Бенжамін, а незабаром хавбек та Монік одружились.

Салум важко назвати типовою дружиною футболіста. Красуня здобула фах інженера-хіміка в одному з найпрестижніших університетів Бразилії і працює в місцевому Центрі розвитку ядерних технологій.

Всім відомо, що Фред не може похизуватись грою на "другому поверсі", адже його зріст лише 169 см. Судячи з фото, Монік обігнала свого коханого за цим показником. Але це не змушує зіркового бразильця комплексувати, навпаки, біля коханої він виглядає дуже щасливим.

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