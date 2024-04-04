Первый тайм проходил почти без моментов, но Ворскле на последних секундах удалось "размочить" счет. Полтавчане несколько хаотичным образом довели мяч до Мякушко, который ударом с лета заставил капитулировать другого экс-динамовца Бойко.

Ворскла одолела Полесье и сыграет против Шахтера в финале Кубка Украины – Исенко повторил свой подвиг 16-летнего ребенка

Второй тайм также был довольно скучным, но Полесье имело роскошную возможность спастись. Сразу после 40-минутной воздушной тревоги хозяева заработали пенальти. Хрипчук потянул за футболку Будковского, который и пошел исполнять приговор. Впрочем, нападающий Полесья проиграл дуэль Исенко, который еще 16-летним ребенком тянул пенальти в полуфинале Кубка. 0:1 – Ворскла вышла в финал и попытается повторить сенсацию против Шахтера 15-летней давности.