"Я знаю свое место": Кендзера рассказал о климате в раздевалке Динамо

Защитник Динамо и сборной Польши Томаш Кендзера поделился мыслям об атмосфере в киевской команде.

"В конце моих выступлений за Лех тренер Ненад Бьелица сделал меня капитаном, так что я думаю, что у меня действительно есть лидерские качества.

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Во всяком случае, я не боюсь высказывать свое мнение в раздевалке Динамо. Чтобы иметь такой статус в национальной сборной, который был у меня в молодежке, мне придется немного подождать. Я знаю свое место, и я могу адаптироваться.

Климат в раздевалке Динамо напоминает мне климат в сборной Польши. Я знаю, что многие футболисты, которые выехали за границу, признаются, что им не хватает атмосферы", – сказал Кендзера в интервью изданию Newonce Sport.

Напомним, Томаш перешел в Динамо в июле 2017 года из польского Леха за 1,5 млн евро. Контракт 25-летнего защитника с киевским клубом действует до 30 июня 2021 г. В текущем сезоне он провел в УПЛ 17 поединков, в которых отдал 2 результативные передачи.

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