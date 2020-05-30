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Золоті 80-ті: лідери Динамо дивують світ, ідол Вест Хема до народження Ярмоленка і ще 27 фото "старої школи"

13:15 958 Читать на русском
Золоті 80-ті: лідери Динамо дивують світ, ідол Вест Хема до народження Ярмоленка і ще 27 фото "старої школи"
Пеле і Сталлоне / Фото із відкритих джерел
Олег Бабій Олег Бабій

Потужна доза ностальгії від "Футбол 24".

1. Юний бомбардир Гарі Лінекер у своєму першому клубі. За Лестер упродовж 1978-85 років він провів 216 матчів, забив 103 голи.

лінекер

2. Рональд Куман і Руд Гулліт: 144 матчі, 31 гол на двох у збірній Нідерландів.

куман гулліт

3. Хавбек Динамо і збірної СРСР Андрій Баль не зумів втримати Грема Сунесса – шотландець таки врятував свою команду від поразки (2:2). Це третій тур ЧС-1982. Зате у першому турі Баль поклав розкішний гол у ворота Бразилії.

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баль сунесс

4. Жоель Батс – незмінний голкіпер збірної Франції тієї епохи, чемпіон Європи-1984, бронзовий призер ЧС-1986.

батс

5. Бельгієць Ян Кулеманс відправив м'яч у сітку збірної Англії (1:1). Турин, перший тур ЧЄ-1980.

бельгія англія

6. Хосе Рамон Алексанко – зірка півзахисту Барселони з 1980 по 1993 рік.

алексанко

7. Англійці із Рейнджерс – голкіпер Кріс Вудс і захисник Террі Бутчер – проти Франка Макавенні із Селтіка. Гаряче Old Firm derby у 1987-му!

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селтік рейнджерс

8. Півзахисник Тонінью Серезо – новачок Роми, 1983 рік.

серезо

9. Бенфіка на мокрому полі стадіону Да Луш (1985 рік).

бенфіка порту

10. Наполі перед стартом сезону 1986/87: Фернандо Де Наполі, Дієго Марадона і Андреа Карневале.

наполі марадона

11. Рамаз Шенгелія – зірковий форвард тбіліського Динамо у збірній СРСР початку 80-х.

шенгелія

12. Трабли на секторі Стемфорд Брідж. Челсі – Ліверпуль, 1982 рік.

ультрас

13. Карл-Хайнц Румменігге, форвард Баварії і збірної ФРН, вдруге поспіль отримав "Золотий м'яч" (1981 рік). Трофей у ті часи виглядав доволі скромно.

золотий м'яч

14. Джиммі Ніколл, Норман Вайтсайд і Семмі Маклрой на ЧС-1982, де збірна Північної Ірландії стала однією з головних сенсацій.

північна ірландія

15. Фернанду Шалана – хавбек Бенфіки і збірної Португалії. Розминка перед тренуванням.

шалана

16. Впізнали? 28 квітня 1988 року народився Хуан Мата. Одна з його найперших фотографій.

мата

17. Наставник "россонері" Арріго Саккі на нервах. Наполі – Мілан – 2:3, Сан-Паоло, травень 1988 року.

саккі

18. Сіріл Реджіс. У 80-х він забив понад 100 голів за скромні Вест Бромвіч і Ковентрі. Помер у січні 2018-го – серцевий напад.

реджіс

19. Перший тур ЧС-1986. Аргентина – Південна Корея – 3:1. Марадона і Ко готують штрафний удар.

аргентина

20. Пеле і Сильвестр Сталлоне після зйомок фільму "Втеча до перемоги" (Escape To Victory) у 1981-му.

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пеле сталлоне

21. На ЧС-1986 збірна Бразилії зупинилася у чвертьфіналі, тож атакувальному хавбеку Зіко довелося терміново змінювати професію.

зіко

22. Віктор Чанов і Сергій Балтача повернулися додому із Кубком кубків-1986.

динамо чанов балтача

23. Стиль від Гаетано Ширеа – зіркового захисника Ювентуса і збірної Італії. Чемпіон світу-1982, між іншим.

ширеа

24. Політ чилійського орла Івана Саморано. Швейцарський Санкт-Галлен (1988-90 роки) став першим європейським клубом у розкішній біографії бомбардира.

саморано

25. Ульф Кірстен у складі збірної НДР: 49 матчів, 14 голів. Згодом виступав і за збірну Німеччини (51 матч, 20 голів), а у складі Байєра забивав київському Динамо.

кірстен

26. Байя – сенсаційні чемпіони Бразилії 1988 року.

байя

27. Енріке де Кастро Гонсалес, або ж просто Кіні. Першу половину 80-х бомбардир провів у Барселоні, де йому доводилося взувати навіть ось такі бутси.

кіні

28. Тревор Брукінг, уславлений хавбек Вест Хема 60-80-х, разом із дружиною та донькою. Андрій Ярмоленко на той момент ще не народився.

брукінг

29. На Євро-1988 англійських хуліганів боялися більше, ніж англійську збірну (три матчі – три поразки).

ультрас

30. Грем Сунесс, шотландська легенда Ліверпуля, на заслуженому відпочинку. Усім би такого вікенду!

сунесс

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