Золоті 80-ті: лідери Динамо дивують світ, ідол Вест Хема до народження Ярмоленка і ще 27 фото "старої школи"

Потужна доза ностальгії від "Футбол 24".
1. Юний бомбардир Гарі Лінекер у своєму першому клубі. За Лестер упродовж 1978-85 років він провів 216 матчів, забив 103 голи.
2. Рональд Куман і Руд Гулліт: 144 матчі, 31 гол на двох у збірній Нідерландів.
3. Хавбек Динамо і збірної СРСР Андрій Баль не зумів втримати Грема Сунесса – шотландець таки врятував свою команду від поразки (2:2). Це третій тур ЧС-1982. Зате у першому турі Баль поклав розкішний гол у ворота Бразилії.
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4. Жоель Батс – незмінний голкіпер збірної Франції тієї епохи, чемпіон Європи-1984, бронзовий призер ЧС-1986.
5. Бельгієць Ян Кулеманс відправив м'яч у сітку збірної Англії (1:1). Турин, перший тур ЧЄ-1980.
6. Хосе Рамон Алексанко – зірка півзахисту Барселони з 1980 по 1993 рік.
7. Англійці із Рейнджерс – голкіпер Кріс Вудс і захисник Террі Бутчер – проти Франка Макавенні із Селтіка. Гаряче Old Firm derby у 1987-му!
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8. Півзахисник Тонінью Серезо – новачок Роми, 1983 рік.
9. Бенфіка на мокрому полі стадіону Да Луш (1985 рік).
10. Наполі перед стартом сезону 1986/87: Фернандо Де Наполі, Дієго Марадона і Андреа Карневале.
11. Рамаз Шенгелія – зірковий форвард тбіліського Динамо у збірній СРСР початку 80-х.
12. Трабли на секторі Стемфорд Брідж. Челсі – Ліверпуль, 1982 рік.
13. Карл-Хайнц Румменігге, форвард Баварії і збірної ФРН, вдруге поспіль отримав "Золотий м'яч" (1981 рік). Трофей у ті часи виглядав доволі скромно.
14. Джиммі Ніколл, Норман Вайтсайд і Семмі Маклрой на ЧС-1982, де збірна Північної Ірландії стала однією з головних сенсацій.
15. Фернанду Шалана – хавбек Бенфіки і збірної Португалії. Розминка перед тренуванням.
16. Впізнали? 28 квітня 1988 року народився Хуан Мата. Одна з його найперших фотографій.
17. Наставник "россонері" Арріго Саккі на нервах. Наполі – Мілан – 2:3, Сан-Паоло, травень 1988 року.
18. Сіріл Реджіс. У 80-х він забив понад 100 голів за скромні Вест Бромвіч і Ковентрі. Помер у січні 2018-го – серцевий напад.
19. Перший тур ЧС-1986. Аргентина – Південна Корея – 3:1. Марадона і Ко готують штрафний удар.
20. Пеле і Сильвестр Сталлоне після зйомок фільму "Втеча до перемоги" (Escape To Victory) у 1981-му.
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21. На ЧС-1986 збірна Бразилії зупинилася у чвертьфіналі, тож атакувальному хавбеку Зіко довелося терміново змінювати професію.
22. Віктор Чанов і Сергій Балтача повернулися додому із Кубком кубків-1986.
23. Стиль від Гаетано Ширеа – зіркового захисника Ювентуса і збірної Італії. Чемпіон світу-1982, між іншим.
24. Політ чилійського орла Івана Саморано. Швейцарський Санкт-Галлен (1988-90 роки) став першим європейським клубом у розкішній біографії бомбардира.
25. Ульф Кірстен у складі збірної НДР: 49 матчів, 14 голів. Згодом виступав і за збірну Німеччини (51 матч, 20 голів), а у складі Байєра забивав київському Динамо.
26. Байя – сенсаційні чемпіони Бразилії 1988 року.
27. Енріке де Кастро Гонсалес, або ж просто Кіні. Першу половину 80-х бомбардир провів у Барселоні, де йому доводилося взувати навіть ось такі бутси.
28. Тревор Брукінг, уславлений хавбек Вест Хема 60-80-х, разом із дружиною та донькою. Андрій Ярмоленко на той момент ще не народився.
29. На Євро-1988 англійських хуліганів боялися більше, ніж англійську збірну (три матчі – три поразки).
30. Грем Сунесс, шотландська легенда Ліверпуля, на заслуженому відпочинку. Усім би такого вікенду!
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