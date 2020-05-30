"Я знаю своє місце": Кендзьора розповів про клімат у роздягальні Динамо

Захисник Динамо та збірної Польщі Томаш Кендзьора поділився думкам щодо атмосфери у київській команді.

"Наприкінці моїх виступів за Лех тренер Ненад Б'єліца зробив мене капітаном, так що я думаю, що у мене дійсно є лідерські якості.

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У всякому разі, я не боюся висловлювати свою думку у роздягальні Динамо. Щоб мати такий статус у національній збірній, який був у мене в молодіжці, мені доведеться трохи почекати. Я знаю своє місце, і я можу адаптуватися.

Клімат у роздягальні Динамо нагадує мені клімат у збірній Польщі. Я знаю, що багато футболістів, які виїхали за кордон, зізнаються, що їм не вистачає атмосфери", – сказав Кендзьора в інтерв'ю виданню Newonce Sport.

Нагадаємо, Томаш перейшов у Динамо в липні 2017 року з польського Леха за 1,5 млн євро. Контракт 25-річного захисника з київським клубом чинний до 30 червня 2021 року. У поточному сезоні оборонець провів в УПЛ 17 поєдинків, в яких віддав 2 результативні передачі.

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