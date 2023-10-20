"Команда живе в нереальному ритмі, постійно в роз'їздах і так далі. Жити в такому ритмі дуже нелегко. І плюс Динамо втратило за останній рік провідних гравців.

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Продали Забарного, Миколенка, Циганкова. На їхні місця приходять максимально молоді хлопці. Це все дуже важко. Сказати, що гра кардинально змінилась – ні. Я знаю трошки більше.

Мені гравці, як друзі, розказують свої емоційні переживання, як їм важко. А я частково це можу зрозуміти. Коли зіграв тур, на наступний день полетів зіграв поєдинок Ліги чемпіонів, повернувся – граєш тур і на наступний день їдеш у збірну... Ми тоді з розуму сходили, а зараз люди живуть роками в такому режимі. І вони говорять, що деколи ти виходиш просто на автопілоті, немає ні емоцій, нічого. Дістаєш із себе щось нереальне", – розповів Морозюк в інтерв'ю fanday.

Нагадаємо, після 10-ти турів Динамо посідає у турнірній таблиці УПЛ шосту сходинку, однак за втраченими очками є лідером, маючи три гри в запасі.

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