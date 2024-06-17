“Честно говоря, у нас есть хорошие шансы выйти из группы. На бумаге Бельгия явно превосходит нас. По именам у Украины, возможно, более громкая команда, чем у нас, но это не гарантирует им преимущество над нами. Я не думаю, что они превосходят нас! Ни Украина, ни Словакия. 2 место должно быть за нами!

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Наша команда сбалансирована, а это очень важно для выбора состава на Евро. Вы должны стратегически думать о матчах. Наш тренер Эди Йорданеску прекрасно знает возможности ребят. Для него очень важен дух команды, дисциплина внутри коллектива. Это будет актив нашей сборной на Евро", – резюмировал Муту в интервью Fanatik.ro.

Напомним, румыны стартуют сегодня матчем против Украины в Мюнхене. Стартовый свисток должен прозвучать в 16:00 по киевскому времени. В 19:00 сойдутся другие две сборные группы Е – Бельгия против Словакии.

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