"Я же не зарабатываю миллионы": Трубин – о прогрессе своей зарплаты за последний год
Голкипер Шахтера Анатолий Трубин признал, что стал зарабатывать больше после завоевания места в основе.
– Не совсем поверю, что год назад ты получал 5 тысяч евро.
– Так и было. Я же не зарабатываю миллионы. Это было тогда, я же не много играл. Считаю, что это нормальная зарплата для такого молодого футболиста. Опять же, все зависит от игры – если хорошо играешь, то поднимают зарплату, если плохо – остается неизменной.
Трубин признался, о каком топ-чемпионате мечтает после Шахтера
– Сколько раз после того тебе поднимали зарплату?
– Один раз.
– То есть, сейчас уже не 5 тысяч евро?
– Ну, да, – сказал Трубин в интервью BurBuzz.
"Замалював би цю історію чорним олівцем": він отримав компліменти від Луческу, вірить у Динамо і веде Верес за медаллю