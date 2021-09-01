Голкипер Шахтера Анатолий Трубин признал, что стал зарабатывать больше после завоевания места в основе.

– Не совсем поверю, что год назад ты получал 5 тысяч евро.

– Так и было. Я же не зарабатываю миллионы. Это было тогда, я же не много играл. Считаю, что это нормальная зарплата для такого молодого футболиста. Опять же, все зависит от игры – если хорошо играешь, то поднимают зарплату, если плохо – остается неизменной.

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– Сколько раз после того тебе поднимали зарплату?

– Один раз.

– То есть, сейчас уже не 5 тысяч евро?

– Ну, да, – сказал Трубин в интервью BurBuzz.

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