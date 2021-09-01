Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін визнав, що став заробляти більше після завоювання місця в основі.

– Не зовсім повірю, що рік тому ти отримував 5 тисяч євро.

– Так і було. Я ж не заробляю мільйони. Це було тоді, я ж не багато грав. Вважаю, що це нормальна зарплата для такого молодого футболіста. Знову ж таки, все залежить від гри – якщо добре граєш, то піднімають зарплату, якщо погано – залишається незмінною.

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– Скільки разів після того тобі піднімали зарплату?

– Один раз.

– Тобто зараз вже не 5 тисяч євро?

– Ну, так, – сказав Трубін в інтерв'ю BurBuzz.

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