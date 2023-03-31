Витесс решил долгий юридический спор и достиг соглашения с владельцем ГелреДоум о продлении срока аренды стадиона.

После долгих переговоров Витесс и владелец стадиона – компания Nedstede – договорились о продлении срока аренды до 1 октября 2030 года. Об этом информирует официальный сайт клуба.

Лицензия Витесса в опасности – клуб не может продлить аренду домашнего стадиона

Предыдущий срок аренды стадиона заканчивался 1 октября 2023 года. Из-за окончания срока аренды Витесс рисковал потерять лицензию, так как не мог внести нынешний стадион ГелреДоум в список своих игровых полей на следующий сезон.

Ранее руководство Витесса отказалось от автоматического продления аренды использования домашнего стадиона ГелреДоум еще на 20 лет на прежних условиях, поскольку его не устраивала цена в размере 2 миллионов евро в год. Согласно договору, Витессу позволялось использовать стадион только в дни матчей.

Решением отказаться продлевать аренду Витесс надеялся вынудить владельца стадиона снизить цену. Однако владелец стадиона Майкл ван де Кейт отказался. Витесс подал в суд, но проиграл.

Арнемский клуб занимает 14-е место в чемпионате Нидерландов после 26 туров.

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