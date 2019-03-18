"Я здесь не для того, чтобы кого-то спасать", – Мончи объяснил, почему вернулся в Севилью

Новоиспеченный спортивный директор Севильи Рамон Мончи объяснил, почему выбрал работу именно в андалусийском клубе.

"Мой коллега из Лидса Виктор Орта сказал мне, что вторая часть "Крестного отца" лучше первой.

Мончи официально во второй раз стал спортивным директором Севильи

Я выбрал спортивный проект, который убедил меня и подходил мне больше всего. Это была Севилья. Я здесь не для того, чтобы кого-то спасать, у Севильи нет проблем. Я здесь потому, что взгляды руководства идеально совпадают с моими.

Доверьтесь мне. Я могу помочь", – цитирует Мончи Football Espana.

Напомним, 50-летний функционер ранее уже работал в Севилье. Последним местом работы Мончи была Рома.

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