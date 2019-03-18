toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЗБІРНА УКРАЇНИ ЖУНІОР МОРАЄС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЄВРО-2020

"Я тут не для того, щоб когось рятувати", – Мончі пояснив, чому повернувся в Севілью

17:47 161 Читать на русском
"Я тут не для того, щоб когось рятувати", – Мончі пояснив, чому повернувся в Севілью
Рамон Мончі / Фото ФК Севільї

Новоспечений спортивний директор Севільї Рамон Мончі пояснив, чому обрав роботу саме в андалусійському клубі.

"Мій колега з Лідса Віктор Орта сказав мені, що друга частина "Хрещеного батька" краща за першу.

Мончі офіційно вдруге став спортивним директором Севільї

Я вибрав спортивний проект, який переконав мене і підходив мені найбільше. Це була Севілья. Я тут не для того, щоб когось рятувати, у Севільї немає проблем. Я тут тому, що погляди керівництва ідеально співпадають з моїми.

Довіртеся мені. Я можу допомогти", – цитує Мончі Football Espana.

Нагадаємо, 50-річний функціонер раніше вже працював у Севільї. Останнім місцем роботи Мончі була Рома.

Піні Захаві – головний агент футбольного світу. Трансфери-привиди, власні клуби та солідний вплив на АПЛ

Теги
Іспанія Севілья Севілья Рамон Мончі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
3
год
:
19
хв
Німеччина
21:45
Сербія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук