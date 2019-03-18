"Я тут не для того, щоб когось рятувати", – Мончі пояснив, чому повернувся в Севілью

Новоспечений спортивний директор Севільї Рамон Мончі пояснив, чому обрав роботу саме в андалусійському клубі.

"Мій колега з Лідса Віктор Орта сказав мені, що друга частина "Хрещеного батька" краща за першу.

Мончі офіційно вдруге став спортивним директором Севільї

Я вибрав спортивний проект, який переконав мене і підходив мені найбільше. Це була Севілья. Я тут не для того, щоб когось рятувати, у Севільї немає проблем. Я тут тому, що погляди керівництва ідеально співпадають з моїми.

Довіртеся мені. Я можу допомогти", – цитує Мончі Football Espana.

Нагадаємо, 50-річний функціонер раніше вже працював у Севільї. Останнім місцем роботи Мончі була Рома.

Піні Захаві – головний агент футбольного світу. Трансфери-привиди, власні клуби та солідний вплив на АПЛ