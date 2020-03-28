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"Я задыхался и ничего не мог сделать": Дибала – о пережитом коронавирусе

14:46 71 Читати українською
"Я задыхался и ничего не мог сделать": Дибала – о пережитом коронавирусе
Пауло Дибала / Getty Images

Нападающий Ювентуса Пауло Дибала признался, что коронавирус сильно подорвал его здоровье.

"Сейчас я чувствую себя лучше после некоторых сильных симптомов. Несколько дней назад все было хуже, я почувствовал тяжесть, и после пяти минут движения мне пришлось остановиться, чтобы найти в себе силы дышать.

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Теперь я могу двигаться и ходить, чтобы попытаться восстановить тренировки. Когда я пытался сделать это в последние несколько дней, я начинал очень сильно дрожать. Я задыхался и ничего не мог сделать, через пять минут я уже уставал, тело становилось тяжелым, а мышцы болели. Теперь я в порядке. Моя невеста Ориана также преодолела симптомы", – рассказал Дибала в комментарии клубному каналу Ювентуса.

Напомним, в составе туринцев еще два игрока заболели коронавирусом – центрбек Ругани и полузащитник Матюиди.

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коронавирус Италия Пауло Дибала Пауло Дибала Ювентус Ювентус
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