"Предыдущий тренер (Игор Йовичевич, – прим.) еще футболистом играл на западе Украины. И там же начинал тренировать. Насколько я понимаю, было разделение – и на востоке страны больше говорили на русском. Как футбольный специалист я вырос именно в этой части Украины – и выучил там русский, что уже было довольно большим вызовом.

Шахтер понес серьезную потерю накануне старта в УПЛ

Я не говорю, что не буду говорить на украинском, но это будет не так быстро. Все-таки я семь лет провел на востоке Украины, где подавляющее большинство людей говорили на русском.

В прошлом году я откровенно общался с иностранными журналистами – их интересовала не только чисто футбольная тема, но и футбол во время войны. Объяснял ситуацию, рассказывал о своей жизни и работе футбольного тренера в Украине. Думаю, любой иностранец, который работает здесь в футболе, дает пресс-конференции для иностранных СМИ или общается с иностранными журналистами, является амбассадором для Украины", – сказал ван Леувен в интервью Tribuna.

Напомним, нидерландский специалист заменил на посту главного тренера Шахтера Игора Йовичевича, который в прошлом сезоне привел "горняков" к чемпионству. Патрик с Зарей завоевал бронзу УПЛ.

Шахтар може відмовитися від чемпіона світу, який став відкриттям сезону за кордоном – що скаже ван Леувен?