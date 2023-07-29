"Попередній тренер (Ігор Йовічевіч, – прим.) ще футболістом грав на заході України. І там же починав тренувати. Наскільки я розумію, то був поділ – і на сході країни більше говорили російською. Як футбольний фахівець я виріс саме в цій частині України – і вивчив там російську, що вже було доволі великим викликом.

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Я не кажу, що не говоритиму українською, але це буде не так швидко. Все-таки я сім років провів на сході України, де переважна більшість людей говорили російською.

Минулого року я відверто спілкувався з іноземними журналістами – їх цікавила не лише чисто футбольна тема, але і футбол під час війни. Пояснював ситуацію, розповідав про своє життя та роботу футбольного тренера в Україні. Думаю, будь-який іноземець, який працює тут у футболі, дає прес-конференції для іноземних ЗМІ чи спілкується з іноземними журналістами, є амбасадором для України", – сказав ван Леувен в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, нідерландський фахівець замінив на посаді головного тренера Шахтаря Ігора Йовічевіча, який минулого сезону привів "гірників" до чемпіонства. Патрік з Зорею завоював бронзу УПЛ.

Шахтар може відмовитися від чемпіона світу, який став відкриттям сезону за кордоном – що скаже ван Леувен?