"Я выиграл и так "вальнул" его", – Ярмоленко рассказал, как играл в футбол с болельщиком Динамо

Бывший игрок Динамо Андрей Ярмоленко, который сейчас выступает за Вест Хэм, вспомнил забавный случай с участием болельщика киевлян.

"У нас возле базы в Киеве всегда стоял мальчик. Мы были еще в дубле: я, Гармаш, Зозуля, Кравец. И такой пацан пришел, ему лет 10 было, для него кумир был – Парамон. Затем он повзрослел, ему около 20 лет, мы старше стали.

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Как-то выезжаю с базы, был дождь, говорю: "Садись, я тебя подвезу". Он сел в машину и начал плохо говорить об игроках Динамо: "Богатые, у меня один во дворе лучше играет". Я разозлился. Я был в костюме, ехал домой, жена ужин готовила.

Он начал рассказывать, что обыграет меня, что он тоже в Динамо может играть, "накрыло" пацана. Я ему предложил сыграть. Я еду, покупаю мяч, дождь валит, мы идем во двор какой-то, я тогда уже капитаном Динамо был, и играем.

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Договорились играть до пяти голов в "срач". Он моложе меня, но я так был зол на него, я выиграл и так "вальнул" его. Он заплакал, ему было 18-19 лет, и убежал. Приезжаю домой, у меня туфли грязные, штаны грязные, говорю жене: "Играл с болельщиком в футбол". После этого нормально с ним общался, на базе и играх видел, смеялись", – рассказал Ярмоленко ютуб-каналу "Бомбардир".