"Я виграв і так "вальнув" його", – Ярмоленко розповів, як грав у футбол з уболівальником Динамо

Колишній гравець Динамо Андрій Ярмоленко, який нині виступає за Вест Хем, пригадав кумедний випадок за участі вболівальника киян.

"У нас поблизу бази в Києві завжди стояв хлопчик. Ми були ще в дублі: я, Гармаш, Зозуля, Кравець. І такий пацан прийшов, йому років 10 було, для нього кумир був – Парамон. Потім він подорослішав, йому приблизно 20 років, ми старші стали.

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Якось виїжджаю з бази, був дощ, кажу: "Сідай, я тебе підвезу". Він сів у машину і почав погано говорити про гравців Динамо: "Багаті, у мене один у дворі краще грає". Я розлютився. Я був у костюмі, їхав додому, дружина вечерю готувала.

Він почав розповідати, що обіграє мене, що він теж в Динамо може грати, "накрило" пацана. Я йому запропонував зіграти. Я їду, купую м'яч, дощ валить, ми йдемо на подвір'я якесь, я тоді вже капітаном Динамо був, і граємо.

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Домовилися грати до п'яти голів на "срач". Він молодший за мене, але я такий був злий на нього, я виграв і так "вальнув" його. Він заплакав, йому було 18-19 років, і втік. Приїжджаю додому, у мене туфлі брудні, штани брудні, кажу дружині: "Грав з уболівальником у футбол". Після цього нормально з ним спілкувався, на базі та іграх бачив, сміялися", – розповів Ярмоленко ютуб-каналу "Бомбардир".