Президент парагвайской Олимпии Мигель Брунотте не в восторге от идеи заплатить Динамо 5 млн долларов за Дерлиса Гонсалеса.

"Это плохие новости для нас. Я никогда не был согласен с переходом Гонсалеса, он очень дорогой игрок для нас.

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Трансфер игрока, который стоит 10 млн долларов,–- слишком много для этой страны. Никогда не соглашусь с этой сделкой", – цитирует Брунотте Versus.

Напомним, накануне спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) обязал Олимпию погасить долг Динамо за переход Дерлиса в сумме 5 млн евро, у парагвайцев есть полтора месяца для погашения.

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