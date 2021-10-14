Президент парагвайської Олімпії Мігель Брунотте не в захваті від ідеї заплатити Динамо 5 млн доларів за Дерліса Гонсалеса.

"Це погані новини для нас. Я ніколи не був згоден з переходом Дерліса Гонсалеса, він дуже дорогий гравець для нас.

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Трансфер гравця, що коштує 10 мільйонів доларів, – занадто багато для цієї країни. Ніколи не погоджуся з цим підписанням", – цитує Брунотте Versus.

Нагадаємо, напередодні спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) зобов'язав Олімпію сплатити борг Динамо за перехід Дерліса у сумі 5 млн євро, у парагвайців є півтора місяця для погашення.

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