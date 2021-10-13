Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) обязал Олимпию из Асунсьона погасить долг перед киевским Динамо за переход вингера Дерлиса Гонсалеса.

Парагвайский гранд обязан погасить долг в течение 45 дней, сообщает D10.

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Лозаннский арбитраж рассмотрел дело о финансовых обязательствах Олимпии перед Динамо. "Бахромчатые" задолжали чемпиону Украины 5 млн долларов. В феврале 2020-го парагвайцы договорились о выкупе 50 % прав на Дерлиса и должны были выплатить всю сумму четырьмя траншами. Однако, вскоре Олимпия предложила другие условия, от которых Динамо отказалось и обратилось в CAS.

К слову, финансовый советник Олимпии заявил о нехватке средств для реализации решения суда в Лозанне. Тем не менее, клубные боссы уже начали поиски потенциальных инвесторов для урегулирования проблемы.

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