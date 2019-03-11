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"Я все время работал, как Рокки Бальбоа", – Срна рассказал о возвращении на поле после положительной допинг-пробы

10:47 56 Читати українською
"Я все время работал, как Рокки Бальбоа", – Срна рассказал о возвращении на поле после положительной допинг-пробы
Дарио Срна / фото из соцсетей

Защитник Кальяри Дарио Срна рассказал о периоде, когда отбывал дисквалификацию за положительную допинг-пробу.

"Когда все хорошо, когда ты капитан и играешь, то вокруг тебя много друзей. Один день, когда ты попадаешь в трудную ситуацию – то их не видно. Мало друзей было тогда рядом со мной. Я многих вычеркнул из списка друзей после этого.

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Когда я сказал, что я выиграл эту войну, то многие думали, что Дарио уже все. А Дарио все эти семь-восемь месяцев работал как Рокки Бальбоа. И я серьезно говорю. Я обещал, что вернусь, я сам себе сказал: "Или ты покажешь, что ты Дарио Срна, или останется все, как сегодня".

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Я решил, что должен завершить карьеру на футбольном поле. Как настоящий капитан", – передает слова Дарио Срны сайт телеканалів "Футбол 1/2".

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Шахтер Шахтер Дарио Срна Дарио Срна Кальяри Кальяри Италия Допинг
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