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"Я усі вісім місяців працював, як Роккі Бальбоа", – Срна розповів про повернення на поле після позитивної допінг-проби

10:47 627 Читать на русском
"Я усі вісім місяців працював, як Роккі Бальбоа", – Срна розповів про повернення на поле після позитивної допінг-проби
Даріо Срна / фото з соцмереж

Захисник Кальярі Даріо Срна розповів про період, коли відбував дискваліфікацію за позитивну допінг-пробу.

"Коли все добре, коли ти капітан і граєш, то навколо тебе багато друзів. Один день, коли ти потрапляєш у важку ситуацію – щось їх не видно. Мало друзів було тоді поруч зі мною. Я багато людей викреслив зі списку друзів після цього.

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Коли я сказав, що я виграв цю війну, то багато хто думав, що Даріо вже все. А Даріо всі ці сім-вісім місяців працював ,як Роккі Бальбоа. І я серйозно кажу. Я обіцяв, що повернуся, я сам собі сказав: "Або ти покажеш, що ти Даріо Срна, або залишиться все, як сьогодні".

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Я вирішив, що повинен завершити кар'єру на футбольному полі. Як справжній капітан", – передає слова Даріо Срни сайт телеканалів "Футбол 1/2".

Теги
Італія Шахтар Шахтар Даріо Срна Даріо Срна Кальярі Кальярі Допінг
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