Гусев объяснил, почему никогда бы не согласился на переезд в Россию

Бывший хавбек киевского Динамо Олег Гусев даже не задумывался над переездом в российский чемпионат.

Легенда столичной команды рассказал о предложениях, которые получал от российских клубов.

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"На меня выходила Кубань в конце 2015 года. Отказать им было не трудно, тогда уже ситуация произошла. Украина – Россия, даже не думал. Сначала Селезнев туда перешел, звонил мне и говорил: "Давай, ждут". Ответил: "Спасибо".

Я не мог поехать в тот момент в Россию, ни за какие коврижки. И в Динамо неплохо кормил семью. Да, в Динамо заканчивался контракт, но все равно на хлеб с маслом хватало, я же не на последние жил. Всех денег не заработаешь", – сказал Гусев в эфире Youtube-канала Вацко Live.

Напомним, Олег Гусев закончил профессиональную карьеру в 2018 году.

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