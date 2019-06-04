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"Я взагалі перестану дивитись матчі збірної України", – Гусєв різко висловився щодо натуралізації Мораєса

00:18 682 Читать на русском
"Я взагалі перестану дивитись матчі збірної України", – Гусєв різко висловився щодо натуралізації Мораєса
Олег Гусєв / Komandaonline

Колишній гравець збірної України Олег Гусєв розповів про своє ставлення до натуралізації гравців для національної команди.

"Я проти натуралізації Мораєса. Я взагалі проти натуралізації. Ми виграємо чемпіонат світу, якщо натуралізуємо Мораєса? Чи набагато більшими у нас будуть шанси туди хоча б потрапити?

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Краще ми будемо через раз потрапляти на чемпіонат світу, але зі своїми, аніж раз у 10 років з чотирма бразильцями в складі. Як уболівальник – я проти. Як тренер – є нюанси. Зараз я проти.

Ще натуралізують Ісмаїлі, Патріка – я взагалі перестану матчі збірної України дивитися. Навіщо мені вболівати за збірну Бразилії?" – сказав Гусєв в коментарі Вацко Light.

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Теги
Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Ісмаїлі Ісмаїлі Віктор Вацко Збірна України Олег Гусєв Олег Гусєв Алан Патрік Алан Патрік
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