"Я вас покидаю", – Кравец заявил, что устал от мнимой жизни в социальных сетях

Украинский нападающий турецкого Кайсериспора Артем Кравец решил очистить свою жизнь от интернета.

"Социальные сети стали очень много значить в реальной жизни. Мне немного надоела эта мнимая жизнь. Поэтому я вас покидаю на неопределенный срок.

"Мы выполнили миссию в жизни друг друга", – Кравец объявил о расставании с женой

Если какое либо СМИ решит написать ложь обо мне, то придется вернуться и опровергнуть", – написал Кравец в Instagram.

Напомним, недавно 30-летний нападающий объявил о разводе с женой Анной. Пара была вместе 10 лет и воспитывает двух сыновей.

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