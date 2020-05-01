toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Туреччина
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

"Я вас покидаю", – Кравець заявив, що втомився від уявного життя в соціальних мережах

1 травня 22:25 1379 Читать на русском
"Я вас покидаю", – Кравець заявив, що втомився від уявного життя в соціальних мережах
Артем Кравець / Фото Instagram

Український нападник турецького Кайсеріспора Артем Кравець вирішив очистити своє життя від інтернету.

"Соціальні мережі стали дуже багато значити у реальному житті. Мені трохи набридло це уявне життя. Тому я вас залишаю на невизначений термін.

"Ми виконали місію в житті один одного", – Кравець оголосив про розлучення з дружиною

Якщо якийсь ЗМІ вирішить написати брехню про мене, то доведеться повернутись і спростувати", – написав Кравець в Instagram.

Нагадаємо, нещодавно 30-річний нападник оголосив про розлучення з дружиною Анною. Пара була одружена 10 років та виховує двох синів.

Зідан має три команди на випадок ексцесів: роль Луніна, шанс для скандалістів і абсолютне божевілля з японцем та Ко

blog_ava
Перший український футболіст заразився коронавірусом – ЗМІ оприлюднили його ім'я
9 травня
3487
Теги
Туреччина Українці за кордоном Артем Кравець Артем Кравець Анна Кравець Кайсеріспор Кайсеріспор
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
49
хв
Сельта
23:55
Атлетіко
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук