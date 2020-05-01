"Я вас покидаю", – Кравець заявив, що втомився від уявного життя в соціальних мережах

Український нападник турецького Кайсеріспора Артем Кравець вирішив очистити своє життя від інтернету.

"Соціальні мережі стали дуже багато значити у реальному житті. Мені трохи набридло це уявне життя. Тому я вас залишаю на невизначений термін.

"Ми виконали місію в житті один одного", – Кравець оголосив про розлучення з дружиною

Якщо якийсь ЗМІ вирішить написати брехню про мене, то доведеться повернутись і спростувати", – написав Кравець в Instagram.

Нагадаємо, нещодавно 30-річний нападник оголосив про розлучення з дружиною Анною. Пара була одружена 10 років та виховує двох синів.

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