"Мы выполнили миссию в жизни друг друга", – Кравец объявил о расставании с женой

Звездная пара решила пойти разными путями.

Нападающий турецкого Кайсериспора и сборной Украины Артем Кравец неожиданно опубликовал пост в Instagram о разрыве отношений со своей женой Анной.

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"Еще несколько месяцев назад мы с Аней решили разойтись и взяли паузу, чтобы осмыслить происходящее. Ситуация не изменилась. Мы остаемся любящими родителями для наших детей, сохраняем взаимоуважение друг к другу, но больше не пара. Пришло ощущение того, что мы выполнили миссию в жизни друг друга. Мы бы с удовольствием сохранили это внутри семьи, но к сожалению, без нас придумают несуществующие истории и причины. Все банально, без ссор и грязи. Просто пришло время пойти разными путями", – написал Артем.

Напомним, Кравец женился в 2010-м, пара воспитывает двух сыновей.

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