toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Турция
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

"Мы выполнили миссию в жизни друг друга", – Кравец объявил о расставании с женой

11:45 200 Читати українською
"Мы выполнили миссию в жизни друг друга", – Кравец объявил о расставании с женой
Артем Кравец с женой / Фото Instagram

Звездная пара решила пойти разными путями.

Нападающий турецкого Кайсериспора и сборной Украины Артем Кравец неожиданно опубликовал пост в Instagram о разрыве отношений со своей женой Анной.

Кравец назвал качества, которые помогут форварду поехать на Евро-2020

"Еще несколько месяцев назад мы с Аней решили разойтись и взяли паузу, чтобы осмыслить происходящее. Ситуация не изменилась. Мы остаемся любящими родителями для наших детей, сохраняем взаимоуважение друг к другу, но больше не пара. Пришло ощущение того, что мы выполнили миссию в жизни друг друга. Мы бы с удовольствием сохранили это внутри семьи, но к сожалению, без нас придумают несуществующие истории и причины. Все банально, без ссор и грязи. Просто пришло время пойти разными путями", – написал Артем.

Напомним, Кравец женился в 2010-м, пара воспитывает двух сыновей.

"Ему понравятся эти фото": фанатка Ярмоленко обнажила все – она флиртовала с Роналду и звездой МЮ

Ещё несколько месяцев назад мы с Аней решили расстаться и взяли паузу, чтоб осмыслить происходящее. Ситуация не поменялась. Мы остаёмся любящими родителями для наших малышей, сохраняем взаимоуважение к друг другу, но больше не пара. Пришло чувство того, что мы выполнили миссию в жизни друг друга! Мы бы с удовольствием сохранили это внутри семьи, но увы, без нас придумают несуществующие истории и причины) Все банально, без ссор и грязи... просто пришло время пойти разными путями.

Допис, поширений Artem Kravets (@kravets89)

blog_ava
Кузнецов признался, какими воспитанниками гордится больше всего
09:18
179
Теги
Артем Кравец Артем Кравец Турция Анна Кравец Кайсериспор Кайсериспор
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
7
мин
Брест
21:00
Монпелье
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук