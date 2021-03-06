Данило Силва, вдохновившись должностью международного представителя Динамо, решил углубиться в украинскую историю.

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5 марта, в день годовщины смерти Романа Шухевича, бразилец на своей странице в Instagram опубликовал фото главнокомандующего УПА, подписав фотографию: "Я каждый день в восторге от украинской истории".

Напомним, Силва защищал цвета Динамо с 2010 по 2017 годы. С киевлянами он дважды становился чемпионом Украины, выиграл два Кубка страны и один Суперкубок.

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