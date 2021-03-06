"Я у захваті від української історії", – екс-легіонер Динамо опублікував фото очільника УПА Шухевича
Бразильський екс-захисник Динамо Даніло Сілва вражає своїм інтересом до України.
Даніло Сілва, надихнувшись посадою міжнародного представника Динамо, вирішив заглибитись в українською історію.
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5 березня, у день річниці смерті Романа Шухевича, бразилець на своїй сторінці в Instagram опублікував фото головнокомандувача УПА, підписавши світлину: "Я щодня в захваті від української історії".
Нагадаємо, Сілва захищав кольори Динамо з 2010 по 2017 роки. З киянами він двічі ставав чемпіоном України, виграв два Кубки країни та один Суперкубок.
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