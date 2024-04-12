Интер может содрать с ПСЖ 80 миллионов за пришедшего бесплатно форварда
Французский форвард Маркус Тюрам имеет возможность вернуться на родину, приняв предложение ПСЖ.
ПСЖ начал поиски футболиста, который заменит Мбаппе. В шорт-листе Парижа оказался Маркус Тюрам, сообщает SportBild со ссылкой на свежий номер Tuttosport.
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Французский клуб готов выложить за Тюрама 80 миллионов евро. Интеру тяжело будет отклонить такое предложение, ведь "нерадзурри" имеют финансовые проблемы, а Маркус пришел летом 2023-го из Боруссии М свободным агентом.
26-летний форвард сформировал ударный дуэт с Лаутаро. Тюрам забил 10 голов и отдал 7 ассистов в первом своем сезоне Серии А.
У ПСЖ на позицию центрфорварда уже есть Рамуш и Коло Муани, а на ответственный матч Лиги чемпионов против Барселоны тренер вообще вышел без "девяток".