ПСЖ начал поиски футболиста, который заменит Мбаппе. В шорт-листе Парижа оказался Маркус Тюрам, сообщает SportBild со ссылкой на свежий номер Tuttosport.

ПСЖ после поражения от Барселоны приблизился к трансферу за 150 млн евро – известна астрономическая зарплата

Французский клуб готов выложить за Тюрама 80 миллионов евро. Интеру тяжело будет отклонить такое предложение, ведь "нерадзурри" имеют финансовые проблемы, а Маркус пришел летом 2023-го из Боруссии М свободным агентом.

26-летний форвард сформировал ударный дуэт с Лаутаро. Тюрам забил 10 голов и отдал 7 ассистов в первом своем сезоне Серии А.

У ПСЖ на позицию центрфорварда уже есть Рамуш и Коло Муани, а на ответственный матч Лиги чемпионов против Барселоны тренер вообще вышел без "девяток".