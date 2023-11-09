Бывший тренер киевского Динамо Мирча Луческу не исключил варианта с возможным трудоустройством в РФ.

Недавно Мирча Луческу подал в отставку с поста главного тренера киевского Динамо, но заявил, что не планирует завершать тренерскую карьеру в ближайшее время.

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– Возможно ли теперь увидеть вас в России?

– Прошло совсем немного времени с тех пор, как я ушел из клуба, через месяц ситуация с будущим станет понятнее. Могу сказать, что я уважаю все страны", – сказал Мирча в комментарии российским СМИ.

Напомним, журналисты сразу же начали сватать румына в разные клубы – в частности появились. слухи о Бешикташе и Динамо Бухарест.

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