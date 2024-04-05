"Роскошный результат, который мы заслужили. Сегодня Челси играл лучше, поэтому голы на последних минутах восстановили справедливость. Очень важные три очка. Они должны стать ключевым моментом, который вернет болельщикам веру в команду.

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В конце матча можно показать страсть, но в течение игры я должен быть спокойным и внимательным, подсказывать футболистам. Это не цирк, когда клоун развлекает людей возле поля. Я тренер, а не клоун, главный тренер. Нужен клоун – идите поищите.

Мне нравится, когда команда забивает. И не нравится, когда пропускает. Но это нормальный процесс. Челси – один из самых молодых коллективов Европы. Нужно сделать выводы из этого опыта", – цитирует Почеттино издание Football.London.

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