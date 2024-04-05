"Я тренер, а не клоун", – Почеттино с эмоциями оценил безумную развязку против МЮ
Главный тренер Челси Маурисио Почеттино поделился впечатлениями от победы над Манчестер Юнайтед.
"Роскошный результат, который мы заслужили. Сегодня Челси играл лучше, поэтому голы на последних минутах восстановили справедливость. Очень важные три очка. Они должны стать ключевым моментом, который вернет болельщикам веру в команду.
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В конце матча можно показать страсть, но в течение игры я должен быть спокойным и внимательным, подсказывать футболистам. Это не цирк, когда клоун развлекает людей возле поля. Я тренер, а не клоун, главный тренер. Нужен клоун – идите поищите.
Мне нравится, когда команда забивает. И не нравится, когда пропускает. Но это нормальный процесс. Челси – один из самых молодых коллективов Европы. Нужно сделать выводы из этого опыта", – цитирует Почеттино издание Football.London.
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