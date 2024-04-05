"Я тренер, а не клоун", – Почеттіно з емоціями оцінив шалену розв'язку проти МЮ
Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно поділився враженнями від перемоги над Манчестер Юнайтед.
"Розкішний результат, який ми заслужили. Сьогодні Челсі грав краще, тому голи на останніх хвилинах відновили справедливість. Дуже важливі три очки. Вони повинні стати ключовим моментом, який поверне вболівальникам віру в команду.
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В кінці матчу можна показати пристрасть, але протягом гри я мушу бути спокійним і уважним, підказувати футболістам. Це не цирк, коли клоун розважає людей біля поля. Я тренер, а не клоун, головний тренер. Потрібен клоун – йдіть пошукайте.
Мені подобається, коли команда забиває. І не подобається, коли пропускає. Але це нормальний процес. Челсі – один з наймолодших колективів Європи. Потрібно зробити висновки з цього досвіду", – цитує Почеттіно видання Football.London.
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