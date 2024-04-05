"Розкішний результат, який ми заслужили. Сьогодні Челсі грав краще, тому голи на останніх хвилинах відновили справедливість. Дуже важливі три очки. Вони повинні стати ключовим моментом, який поверне вболівальникам віру в команду.

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В кінці матчу можна показати пристрасть, але протягом гри я мушу бути спокійним і уважним, підказувати футболістам. Це не цирк, коли клоун розважає людей біля поля. Я тренер, а не клоун, головний тренер. Потрібен клоун – йдіть пошукайте.

Мені подобається, коли команда забиває. І не подобається, коли пропускає. Але це нормальний процес. Челсі – один з наймолодших колективів Європи. Потрібно зробити висновки з цього досвіду", – цитує Почеттіно видання Football.London.

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