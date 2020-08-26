"Я такого в жизни не видел": Сидорчук в восторге от работы Луческу в Динамо

Полузащитник Динамо Сергей Сидорчук поделился впечатлениями от победы в Суперкубке 2020 над Шахтером и работой Мирчи Луческу в киевском клубе.

"Тяжелый матч, особенно второй тайм. Реализовали свои моменты. Грамотно сыграли в обороне, не давали им спокойно играть, показывать сильные качества. Поле было в нормальном состоянии, просто из-за дождя немного терялась картинка, впечатление.

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Был ли матч против Шахтера особенным для Луческу? Лучше у него спросить. Сколько мы с ним проработали – я таких перфекционистов и трудоголиков не видел. Как он разбирает соперников. Я такого не видел в жизни. Самое важное для нас чемпионат и Лига чемпионов, это в приоритете. Но такие победы дают настроение, чтобы тренироваться", – отметил Сидорчук в эфире телеканала Футбол.

Напомним, Динамо уверенно победило Шахтер в матче за Суперкубок (3:1) благодаря голам Де Пены, Жерсона и Соля.

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