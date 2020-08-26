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"Я такого в жизни не видел": Сидорчук в восторге от работы Луческу в Динамо

00:59 - Читати українською
"Я такого в жизни не видел": Сидорчук в восторге от работы Луческу в Динамо
Сергей Сидорчук / фото: ФК Динамо

Полузащитник Динамо Сергей Сидорчук поделился впечатлениями от победы в Суперкубке 2020 над Шахтером и работой Мирчи Луческу в киевском клубе.

Суперкубок Украины
Шахтер
1
1 : 3
3
Динамо Киев
21:00 25:08:2020
завершено
37’ Жуниор Мораес
 
Карлос Де Пена 20’
Жерсон Родригес 31’
Фран Соль 83’
20’ Карлос Де Пена
31’ Жерсон Родригес
37’ Жуниор Мораес
83’ Фран Соль

"Тяжелый матч, особенно второй тайм. Реализовали свои моменты. Грамотно сыграли в обороне, не давали им спокойно играть, показывать сильные качества. Поле было в нормальном состоянии, просто из-за дождя немного терялась картинка, впечатление.

Шахтер – Динамо – 1:3 – видео голов и обзор матча за Суперкубок Украины 2020

Был ли матч против Шахтера особенным для Луческу? Лучше у него спросить. Сколько мы с ним проработали – я таких перфекционистов и трудоголиков не видел. Как он разбирает соперников. Я такого не видел в жизни. Самое важное для нас чемпионат и Лига чемпионов, это в приоритете. Но такие победы дают настроение, чтобы тренироваться", – отметил Сидорчук в эфире телеканала Футбол.

Напомним, Динамо уверенно победило Шахтер в матче за Суперкубок (3:1) благодаря голам Де Пены, Жерсона и Соля.

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Шахтер – Динамо: анонс матча за Суперкубок Украины
25 августа
24980
Теги
Мирча Мирча Луческу Шахтер - Динамо Киев Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Сергей Сергей Сидорчук
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