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"Я такого в житті не бачив": Сидорчук в захваті від роботи Луческу в Динамо

00:55 - Читать на русском
"Я такого в житті не бачив": Сидорчук в захваті від роботи Луческу в Динамо
Сергій Сидорчук / фото: ФК Динамо

Півзахисник Динамо Сергій Сидорчук поділився враженнями від перемоги в Суперкубку 2020 над Шахтарем та роботою Мірчі Луческу в київському клубі.

Суперкубок України
Шахтар
1
1 : 3
3
Динамо
21:00 25:08:2020
завершено
37’ Жуніор Мораєс
 
Карлос Де Пена 20’
Жерсон Родрігес 31’
Фран Соль 83’
20’ Карлос Де Пена
31’ Жерсон Родрігес
37’ Жуніор Мораєс
83’ Фран Соль

"Важкий матч, особливо другий тайм. Реалізували свої моменти. Грамотно зіграли в обороні, не давали їм спокійно грати, показувати сильні якості. Поле було в нормальному стані, просто через дощ трохи губилася картинка, враження.

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Чи був матч проти Шахтаря особливим для Луческу? Краще у нього запитати. Скільки ми з ним пропрацювали – я таких перфекціоністів і трудоголіків не бачив. Як він розбирає суперників. Я такого не бачив в житті. Найважливіше для нас чемпіонат і Ліга чемпіонів, це в пріоритеті. Але такі перемоги дають настрій, щоб тренуватися", – зазначив Сидорчук в ефірі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, Динамо впевнено перемогло Шахтар у матчі за Суперкубок (3:1) завдяки голам Де Пени, Жерсона та Соля.

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25 серпня
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Теги
Мірча Мірча Луческу Шахтар - Динамо Шахтар Шахтар Динамо Динамо Сергій Сергій Сидорчук
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