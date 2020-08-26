"Я такого в житті не бачив": Сидорчук в захваті від роботи Луческу в Динамо

Півзахисник Динамо Сергій Сидорчук поділився враженнями від перемоги в Суперкубку 2020 над Шахтарем та роботою Мірчі Луческу в київському клубі.

"Важкий матч, особливо другий тайм. Реалізували свої моменти. Грамотно зіграли в обороні, не давали їм спокійно грати, показувати сильні якості. Поле було в нормальному стані, просто через дощ трохи губилася картинка, враження.

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Чи був матч проти Шахтаря особливим для Луческу? Краще у нього запитати. Скільки ми з ним пропрацювали – я таких перфекціоністів і трудоголіків не бачив. Як він розбирає суперників. Я такого не бачив в житті. Найважливіше для нас чемпіонат і Ліга чемпіонів, це в пріоритеті. Але такі перемоги дають настрій, щоб тренуватися", – зазначив Сидорчук в ефірі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, Динамо впевнено перемогло Шахтар у матчі за Суперкубок (3:1) завдяки голам Де Пени, Жерсона та Соля.

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