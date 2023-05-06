"Я бы попрощался с ФК Львов. Абсолютно дебильное увольнение Дулуба, который набрал эту команду. Пришел Бессмертный, который не набирал эту команду, и плюет на состав. Плюс ужасный календарь – матчи с Шахтером, СК Днепр-1, Динамо.

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ФК Львов проигрывает и в дальнейшем. Отрыв от спасительного места растет. Я не верю, что есть минимальный шанс, что они останутся. Разве что какие-то закулисные игры – Полесье откажется играть в УПЛ, ЛНЗ прекратит существование. Слава Богу, этого клуба больше не будет в УПЛ, потому что я так и не понял смысла его существования", – поделился Сенькив в программе KDK.

Заметим, что Львов занимает последнее место в турнирной таблице, набрав лишь 13 очков. Отставание от предпоследнего места составляет 6 пунктов.

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